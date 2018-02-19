Норвежские прыгуны с трамплина - олимпийские чемпионы в командном турнире, Россия - седьмая

Мужская сборная Норвегии завоевала золото Олимпиады в командном турнире по прыжкам с трамплина. Серебро взяла Германия, бронзу - Польша. Сборная России показала седьмой результат.

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Командные соревнования

Итог

1. Норвегия (Даниэль Андре Танне, Андреас Стьернен, Йохан Андре Форфанг, Роберт Йоханссон) - 1098,5

2. Германия (Карл Гайгер, Штефан Лайе, Рихард Фрайтаг, Андреас Веллингер) - 1075,7

3. Польша (Мацей Кот, Стефан Хула, Давид Кубацки, Камил Стох) - 1072,4

4. Австрия (Штефан Крафт, Мануэль Феттнер, Грегор Шлиренцауэр, Михаэль Хайбек) - 978,4

5. Словения (Ерней Дамьян, Анже Семенич, Тилен Бартоль, Петер Превц) - 967,8

6. Япония (Таку Такеути, Даики Ито, Нориаки Касаи, Рею Кобаяси) - 940,5

7. РОССИЯ (Алексей РОМАШОВ, Денис КОРНИЛОВ, Михаил НАЗАРОВ, Евгений КЛИМОВ) - 809,8

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018