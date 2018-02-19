Норвежские прыгуны с трамплина - олимпийские чемпионы в командном турнире, Россия - седьмая

Мужская сборная Норвегии завоевала золото Олимпиады в командном турнире по прыжкам с трамплина. Серебро взяла Германия, бронзу - Польша. Сборная России показала седьмой результат.
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Командные соревнования
Итог
1. Норвегия (Даниэль Андре Танне, Андреас Стьернен, Йохан Андре Форфанг, Роберт Йоханссон) - 1098,5
2. Германия (Карл Гайгер, Штефан Лайе, Рихард Фрайтаг, Андреас Веллингер) - 1075,7
3. Польша (Мацей Кот, Стефан Хула, Давид Кубацки, Камил Стох) - 1072,4
4. Австрия (Штефан Крафт, Мануэль Феттнер, Грегор Шлиренцауэр, Михаэль Хайбек) - 978,4
5. Словения (Ерней Дамьян, Анже Семенич, Тилен Бартоль, Петер Превц) - 967,8
6. Япония (Таку Такеути, Даики Ито, Нориаки Касаи, Рею Кобаяси) - 940,5
7. РОССИЯ (Алексей РОМАШОВ, Денис КОРНИЛОВ, Михаил НАЗАРОВ, Евгений КЛИМОВ) - 809,8
baronurgensburg
Сейчас все должны срочно начинать писать, что эти норвежцы тоже астматики. Срочно!!!
17:51 19 февраля
shpasic
валерианочки выпейте, а то как-то тревожно уже.
17:36 19 февраля
ОАРовцы -- гоу хоум
7-е место среди 8-ми финалистов???????? Достижение серьёзнейшее, особенно отставание почти в 150 баллов от 6-го места!!!! Главное, "рекорд сочи" побит!!!!
17:34 19 февраля