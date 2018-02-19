17:28 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Прыжки с трамплина

Норвежские прыгуны с трамплина - олимпийские чемпионы в командном турнире, Россия - седьмая

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Мужская сборная Норвегии завоевала золото Олимпиады в командном турнире по прыжкам с трамплина. Серебро взяла Германия, бронзу - Польша. Сборная России показала седьмой результат.

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Командные соревнования

Итог

1. Норвегия (Даниэль Андре Танне, Андреас Стьернен, Йохан Андре Форфанг, Роберт Йоханссон) - 1098,5

2. Германия (Карл Гайгер, Штефан Лайе, Рихард Фрайтаг, Андреас Веллингер) - 1075,7

3. Польша (Мацей Кот, Стефан Хула, Давид Кубацки, Камил Стох) - 1072,4

4. Австрия (Штефан Крафт, Мануэль Феттнер, Грегор Шлиренцауэр, Михаэль Хайбек) - 978,4

5. Словения (Ерней Дамьян, Анже Семенич, Тилен Бартоль, Петер Превц) - 967,8

6. Япония (Таку Такеути, Даики Ито, Нориаки Касаи, Рею Кобаяси) - 940,5

7. РОССИЯ (Алексей РОМАШОВ, Денис КОРНИЛОВ, Михаил НАЗАРОВ, Евгений КЛИМОВ) - 809,8

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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baronurgensburg

Сейчас все должны срочно начинать писать, что эти норвежцы тоже астматики. Срочно!!!

17:51 19 февраля

shpasic

валерианочки выпейте, а то как-то тревожно уже.

17:36 19 февраля

ОАРовцы -- гоу хоум

7-е место среди 8-ми финалистов???????? Достижение серьёзнейшее, особенно отставание почти в 150 баллов от 6-го места!!!! Главное, "рекорд сочи" побит!!!!

17:34 19 февраля

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