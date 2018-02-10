Немец Веллингер - олимпийский чемпион в прыжках с трамплина

Немец Андреас Веллингер завоевал золото Олимпиады в прыжках с нормального трамплина. Четыре года назад на Играх в Сочи он выиграл золото в командном турнире. Серебро завоевал Йохан Андре Форфанг, бронзу - Роберт Йоханссон. Оба спортсмена представляют Норвегию.
Из четырех россиян во вторую попытку пробились Денис Корнилов и Евгений Климов, занявшие в итоге 24-е и 30-е место из 30 участников финала. Михаил Назаров и Алексей Ромашов завершили борьбу после первой попытки.
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
К-98. Личные соревнования
Финал
1. Андреас Веллингер (Германия) - 259,3 (104,5 + 113,5)
2. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) - 250,9 (106,0 + 109,5)
3. Роберт Йоханссон (Норвегия) - 249,7 (100,5 + 113,5)
4. Камил Стох (Польша) - 249,3 (106,5 + 105,5)
5. Стефан Хула (Польша) - 248,8 (111,0 + 105,5)
6. Даниэль Андре Танне (Норвегия) - 242,3 (103,5 + 111,5)...
24. Денис КОРНИЛОВ (Россия) - 209,6 (107,5 + 96,5)...
30. Евгений КЛИМОВ (Россия) - 168,2 (94,5 + 81,5)
Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
tryam
ветер сильный был...не попали в 30-ку поляки
22:49 10 февраля
Женек10
кто из них собирался медальку брать?
19:52 10 февраля
CanagliaVova
Что с поляками случилось?
18:39 10 февраля