Немец Веллингер - олимпийский чемпион в прыжках с трамплина

Немец Андреас Веллингер завоевал золото Олимпиады в прыжках с нормального трамплина. Четыре года назад на Играх в Сочи он выиграл золото в командном турнире. Серебро завоевал Йохан Андре Форфанг, бронзу - Роберт Йоханссон. Оба спортсмена представляют Норвегию.

Из четырех россиян во вторую попытку пробились Денис Корнилов и Евгений Климов, занявшие в итоге 24-е и 30-е место из 30 участников финала. Михаил Назаров и Алексей Ромашов завершили борьбу после первой попытки.

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

К-98. Личные соревнования

Финал

1. Андреас Веллингер (Германия) - 259,3 (104,5 + 113,5)

2. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) - 250,9 (106,0 + 109,5)

3. Роберт Йоханссон (Норвегия) - 249,7 (100,5 + 113,5)

4. Камил Стох (Польша) - 249,3 (106,5 + 105,5)

5. Стефан Хула (Польша) - 248,8 (111,0 + 105,5)

6. Даниэль Андре Танне (Норвегия) - 242,3 (103,5 + 111,5)...

24. Денис КОРНИЛОВ (Россия) - 209,6 (107,5 + 96,5)...

30. Евгений КЛИМОВ (Россия) - 168,2 (94,5 + 81,5)

Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! //

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