Леонид Слуцкий: "Прыжки с трамплина эстетически выглядят красиво"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, рассказал, что еще хочет посмотреть на Играх-2018. Напомним, сегодня Слуцкий намерен сходить на полуфинальный матч женского хоккейного турнира Канада - Россия. Встреча начнется в 15.10 по московскому времени.

- Что еще хотели бы посмотреть на Играх помимо хоккея?

- Прыжки с трамплина. Просто потому, что эстетически это выглядит красиво. Фристайл, акробатика - потрясающе, но прыжки с трамплина - еще более захватывающий вид, поэтому хочется сходить туда.

- Лыжи?

- Хочу пойти на женский и мужской командные спринты, потому что это те виды, где у нас есть серьезные шансы. Возможно, еще схожу на шорт-трек, там у нас Елистратов в финале. Вообще, мне интересно все, где у наших есть шансы на медали. (Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Канада - Россия // Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018