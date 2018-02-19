15:01 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Прыжки с трамплина

Леонид Слуцкий: "Прыжки с трамплина эстетически выглядят красиво"

4

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, рассказал, что еще хочет посмотреть на Играх-2018. Напомним, сегодня Слуцкий намерен сходить на полуфинальный матч женского хоккейного турнира Канада - Россия. Встреча начнется в 15.10 по московскому времени.

- Что еще хотели бы посмотреть на Играх помимо хоккея?

- Прыжки с трамплина. Просто потому, что эстетически это выглядит красиво. Фристайл, акробатика - потрясающе, но прыжки с трамплина - еще более захватывающий вид, поэтому хочется сходить туда.

- Лыжи?

- Хочу пойти на женский и мужской командные спринты, потому что это те виды, где у нас есть серьезные шансы. Возможно, еще схожу на шорт-трек, там у нас Елистратов в финале. Вообще, мне интересно все, где у наших есть шансы на медали. (Игорь РАБИНЕР)

Трансляция матча Канада - Россия // Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

4
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Доктор_Хряк

баламошка Если бы Лёнька прыгнул с трамплина, то сделал бы дырку в земле. А возможно и в Земле. 15:44--------- ))))))))))))))))))))

18:40

баламошка

Если бы Лёнька прыгнул с трамплина, то сделал бы дырку в земле. А возможно и в Земле.

15:44

Andre_Saratov

Аристотель, Конфуций, Слуцкий. Кто лишний?

15:18

shpasic

типичный диванный глор.

15:08

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!