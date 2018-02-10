Корнилов, Климов и 45-летний японец Касаи вышли во вторую попытку на Олимпиаде

Россияне Денис Корнилов и Евгений Климов квалифицировались во вторую попытку олимпийского турнира в Пхенчхане на нормальном трамплине. Корнилов показал 16-й результат, Климов - 30-й, став последним из вышедших во вторую попытку. Еще два россиянина Михаил Назаров и Алексей Ромашов завершают борьбу после первой попытки.

Лучшие результаты показали два поляка - Стефан Хула и Камил Стох. Отметим, что во вторую попытку вышел и трехкратный олимпийский призер 45-летний японец Нориаки Касаи, для которого это уже седьмые Игры. Он показал такой же результат, как и Корнилов - 113,9.

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

К-98. Личные соревнования

1-я попытка

1. Стефан Хула (Польша) - 131,8 (111,0)

2. Камил Стох (Польша) - 125,9 (106,5)

2. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) - 125,9 (106,0)

4. Рихард Фрайтаг (Германия) - 125,5 (106,0)

5. Андреас Веллингер (Германия) - 124,9 (104,5)

6. Штефан Крафт (Австрия) - 122,8 (103,5)...

16. Денис КОРНИЛОВ (Россия) - 113,9 (107,5)...

30. Евгений КЛИМОВ (Россия) - 99,0 (94,5)...

34. Михаил НАЗАРОВ (Россия) - 92,1 (94,5)...

37. Алексей РОМАШОВ (Россия) - 91,7 (94,0)

Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! //

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