Корнилов, Климов и 45-летний японец Касаи вышли во вторую попытку на Олимпиаде

Россияне Денис Корнилов и Евгений Климов квалифицировались во вторую попытку олимпийского турнира в Пхенчхане на нормальном трамплине. Корнилов показал 16-й результат, Климов - 30-й, став последним из вышедших во вторую попытку. Еще два россиянина Михаил Назаров и Алексей Ромашов завершают борьбу после первой попытки.
Лучшие результаты показали два поляка - Стефан Хула и Камил Стох. Отметим, что во вторую попытку вышел и трехкратный олимпийский призер 45-летний японец Нориаки Касаи, для которого это уже седьмые Игры. Он показал такой же результат, как и Корнилов - 113,9.
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
К-98. Личные соревнования
1-я попытка
1. Стефан Хула (Польша) - 131,8 (111,0)
2. Камил Стох (Польша) - 125,9 (106,5)
2. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) - 125,9 (106,0)
4. Рихард Фрайтаг (Германия) - 125,5 (106,0)
5. Андреас Веллингер (Германия) - 124,9 (104,5)
6. Штефан Крафт (Австрия) - 122,8 (103,5)...
16. Денис КОРНИЛОВ (Россия) - 113,9 (107,5)...
30. Евгений КЛИМОВ (Россия) - 99,0 (94,5)...
34. Михаил НАЗАРОВ (Россия) - 92,1 (94,5)...
37. Алексей РОМАШОВ (Россия) - 91,7 (94,0)
Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/olympics/pyeongchang2018/calendar/bysport/ski-jumping/
Floyd
Пипец! Корнилов: прыжок на 107,5, а место - 16-е. Он там спиной вперёд что ли прыгал, что такие оценки? И вообще какая разница как ты прыгаешь, лишь бы дальше остальных. Так судьи любого зарубить могут. Почему на Летних Играх прыжки в длину эстетически не оцениваются?
17:42 10 февраля