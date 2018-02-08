Касаи стал первым спортсменом, стартовавшим на восьми зимних Олимпиадах подряд

Прыгун с трамплина японец Нориаки Касаи стартовал в квалификации Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Таким образом, он стал первым спортсменом в истории, который принял участие в восьми зимних Олимпиадах подряд.

Напомним, 45-летний Касаи впервые участвовал в Играх в 1992 году. Всего на его счету два серебра и бронза, он также является семикратным призером чемпионатов мира.

Ранее на семи Олимпиадах подряд также выступал российский саночник Альберт Демченко, однако он завершил спортивную карьеру после Сочи-2014.

Для тех, кому за... Главные ветераны Олимпиады-2018