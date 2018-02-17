Камил Стох завоевал золото Олимпиады в прыжках с трамплина

Поляк Камил Стох завоевал золото Олимпиады в Пхенчхане в прыжках с трамплина. Вторым стал немец Андреас Веллингер. Замкнул тройку норвежец Роберт Йоханссон.

Россиянин Евгений Климов показал 26-й результат, а Денис Корнилов стал 30-м.

Прыжки с трамплина

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

К-125. Личные соревнования

Финал

1. Камил Стох (Польша) - 285,7 (135,0 + 136,5)

2. Андреас Веллингер (Германия) - 282,3 (135,5 + 142,0)

3. Роберт Йоханссон (Норвегия) - 275,3 (137,5 + 134,5)

4. Даниэль Андре Танне (Норвегия) - 273,1 (131,0 + 138,5)

5. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) - 271,6 (133,0 + 134,5)

6. Михаэль Хайбек (Австрия) - 267,7 (140,0 + 131,0)...

26. Евгений КЛИМОВ (Россия) - 220,6 (125,0 + 118,0)...

30. Денис КОРНИЛОВ (Россия) - 196,3 (122,5 + 110,5)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018