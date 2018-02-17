Камил Стох завоевал золото Олимпиады в прыжках с трамплина

Поляк Камил Стох завоевал золото Олимпиады в Пхенчхане в прыжках с трамплина. Вторым стал немец Андреас Веллингер. Замкнул тройку норвежец Роберт Йоханссон.
Россиянин Евгений Климов показал 26-й результат, а Денис Корнилов стал 30-м.
Прыжки с трамплина
Пхенчхан (Корея)
ХХIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
К-125. Личные соревнования
Финал
1. Камил Стох (Польша) - 285,7 (135,0 + 136,5)
2. Андреас Веллингер (Германия) - 282,3 (135,5 + 142,0)
3. Роберт Йоханссон (Норвегия) - 275,3 (137,5 + 134,5)
4. Даниэль Андре Танне (Норвегия) - 273,1 (131,0 + 138,5)
5. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) - 271,6 (133,0 + 134,5)
6. Михаэль Хайбек (Австрия) - 267,7 (140,0 + 131,0)...
26. Евгений КЛИМОВ (Россия) - 220,6 (125,0 + 118,0)...
30. Денис КОРНИЛОВ (Россия) - 196,3 (122,5 + 110,5)
maxcds
Гразавчик, лях!
17:26 17 февраля