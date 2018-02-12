Ирина Аввакумова: "Олимпийский атлет из России - сразу видно и слышно, выделяемся белыми курточками"

Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова рассказала, что сомневалась насчет поездки на Олимпиаду​ в нейтральном статусе. При этом, по словам спортсменки, ей нравится форма олимпийских атлетов России, которая выделятся на общем фоне.

В понедельник Аввакумова заняла четвертое место в прыжках с нормального трамплина.

- Вас вымотала ситуация с возможным неучастием в этих Играх?

- Очень сильно. Изначально я была против того, чтобы ехать сюда под нейтральным флагом. Потом поняла, что просто не могу не ехать. На меня же все смотрят, болеют. Отступить - означало проиграть. Хотелось доказывать, что мы чистые и хорошие спортсмены.

- И как выступалось в таком статусе?

- Да круто было. Олимпийский атлет из России – сразу видно и слышно. Когда мы ходим по олимпийской деревне – наши выделяются своими белыми курточкам.

- Чего вам пока не хватает, чтобы потеснить многолетних лидеров с первых позиций?

- Еще не то время. Пускай пока что радуются. Пару лет. А потом я приду на смену. (Владимир ИВАНОВ)