Ирина Аввакумова: "Олимпийский атлет из России - сразу видно и слышно, выделяемся белыми курточками"

Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова рассказала, что сомневалась насчет поездки на Олимпиаду в нейтральном статусе. При этом, по словам спортсменки, ей нравится форма олимпийских атлетов России, которая выделятся на общем фоне.
В понедельник Аввакумова заняла четвертое место в прыжках с нормального трамплина.
- Вас вымотала ситуация с возможным неучастием в этих Играх?
- Очень сильно. Изначально я была против того, чтобы ехать сюда под нейтральным флагом. Потом поняла, что просто не могу не ехать. На меня же все смотрят, болеют. Отступить - означало проиграть. Хотелось доказывать, что мы чистые и хорошие спортсмены.
- И как выступалось в таком статусе?
- Да круто было. Олимпийский атлет из России – сразу видно и слышно. Когда мы ходим по олимпийской деревне – наши выделяются своими белыми курточкам.
- Чего вам пока не хватает, чтобы потеснить многолетних лидеров с первых позиций?
- Еще не то время. Пускай пока что радуются. Пару лет. А потом я приду на смену. (Владимир ИВАНОВ)
PLUT-IN
Dominator777 - русский это видимо диагноз, судя по вам
22:39 12 февраля
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog
21:56 12 февраля
Dominator777
И еще бегающими глазками... от радости, что разрешили сделать селфи на открытии олимпийского шабаша.
20:15 12 февраля
mayornataly
Ещё споротыми эмблемами...
20:06 12 февраля
докторр
Молодец!
19:53 12 февраля