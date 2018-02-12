18:29 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Прыжки с трамплина

Ирина Аввакумова: "Олимпийский атлет из России - сразу видно и слышно, выделяемся белыми курточками"

Прыжки с трамплина. Женщины. К-98. Личные соревнования. Фото "СЭ"
Прыжки с трамплина. Женщины. К-98. Личные соревнования. Фото "СЭ"
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Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова рассказала, что сомневалась насчет поездки на Олимпиаду​ в нейтральном статусе. При этом, по словам спортсменки, ей нравится форма олимпийских атлетов России, которая выделятся на общем фоне. 

В понедельник Аввакумова заняла четвертое место в прыжках с нормального трамплина.

- Вас вымотала ситуация с возможным неучастием в этих Играх?

- Очень сильно. Изначально я была против того, чтобы ехать сюда под нейтральным флагом. Потом поняла, что просто не могу не ехать. На меня же все смотрят, болеют. Отступить - означало проиграть. Хотелось доказывать, что мы чистые и хорошие спортсмены.

- И как выступалось в таком статусе?

- Да круто было. Олимпийский атлет из России – сразу видно и слышно. Когда мы ходим по олимпийской деревне – наши выделяются своими белыми курточкам.

- Чего вам пока не хватает, чтобы потеснить многолетних лидеров с первых позиций?

- Еще не то время. Пускай пока что радуются. Пару лет. А потом я приду на смену. (Владимир ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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PLUT-IN

Dominator777 - русский это видимо диагноз, судя по вам

22:39 12 февраля

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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

21:56 12 февраля

Dominator777

И еще бегающими глазками... от радости, что разрешили сделать селфи на открытии олимпийского шабаша.

20:15 12 февраля

mayornataly

Ещё споротыми эмблемами...

20:06 12 февраля

докторр

Молодец!

19:53 12 февраля

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