Ирина Аввакумова: "Иностранцы не проявляют негатива в адрес россиян на Олимпиаде"

Российский лидер в прыжках с трамплина Ирина Аввакумова не заметила негативного отношения со стороны иностранных спортсменов на Олимпиаде-2018. Также спортсменка выразила надежду на попадание на пьедестал по итогам соревнований.

- Не исключаю негативного отношения к спортсменам из России на Олимпийских играх. Однако решение МОК было принято не вчера, все об этом знают. Мы уже общались со спортсменками из других стран, негатива в наш адрес с их стороны не проявлялось, - цитирует ТАСС Аввакумову. - Не хотелось бы сейчас говорить о результате, чтобы потом не было разных комментариев. На Олимпиаде есть только три призовых места, остальное называется участием, поэтому лично для меня удовлетворительным результатом станет призовое место.