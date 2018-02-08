Евгений Климов: "В Пхенчхане немного страдает организация"

Российский летающий лыжник Евгений Климов отметил, что организация и логистика на Олимпиаде-2018 оставляют желать лучшего. По его словам, хорошему настрою на Игры это не мешает.

– Можно сказать, что освоились, везде походили. Все, что нужно, есть, но страдает немного организация – (это) касается трансфера на спортивные объекты, – цитирует "Р-Спорт" Климова. – И волонтеры делают строго то, что им положено. Трамплин опробовали, по сравнению с прошлым годом условия другие: ветер дует в обратном направлении. Сейчас больше попутный, а в прошлом году – только встречный, поэтому ощущения от трамплина были отличными, а сейчас, конечно, потяжелее.

В конце января Климов завоевал серебряную медаль на соревнованиях Континентального кубка в японском Саппоро.

– Это добавило положительных эмоций. Хорошие прыжки вспоминаются, но еще есть, что вспомнить, – подчеркнул Климов. – К Олимпиаде подхожу с хорошим настроением. В нашем случае лучше не ставить цели, нужно стараться показать свой лучший результат.