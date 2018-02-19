17:50 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Прыжки с трамплина

Евгений Климов: "Российским летающим лыжникам надо очень много работать для попадания в топ-6"

Российский летающий лыжник Евгений Климов отметил, что россияне в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина на Олимпийских играх-2018 показали хороший результат. Спортсмен также добавил, что сборной России надо много работать, чтобы попадать в топ-6.

– Это обычный и хороший результат для нас при той форме, в которой мы сейчас находимся, – цитируют "РИА Новости" Климова. – Главное, что все члены нашей команды сделали свои прыжки без срывов. Еще очень много надо работать, чтобы попадать в топ-6, потому что очень большое отставание.

Олимпиада в целом тяжелая, оценю ее на "четыре". Из хорошего я вынес для себя опыт.

Напомним, что в командных соревнованиях Россия стала седьмой. Победу одержала Норвегия, второе место заняла Германия. Тройку призеров замкнула Польша.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

результаты опроса
75017 чел.
Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
Верю, что в первой тройке
12.3%
Четвертое или пятое
10.8%
С шестого по десятое
36.5%
Вне топ-10, но это и не так важно
40.4%

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_skijumping/20180219/1132899374.html

Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!