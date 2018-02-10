Евгений Климов: "Из-за статуса OAR хотелось выступить лучше. Но не получилось, что вдвойне огорчает"

Прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов сказал, что ветер помешал его удачному выступлению на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. В соревнованиях на среднем трамплине он стал 30-м.

- Прыжок я сделал хороший, но ветер спутал все карты. Не хочу грешить и все сваливать на погоду, но результат налицо, - цитирует ТАСС Климова. - После этого уже и не думал, что попаду во вторую попытку. Теперь надежды остаются на большой трамплин. Буду верить, там получится показать хороший результат, лично я хочу попасть в "десятку".

Именно по причине того, что мы тут выступаем в таком статусе (OAR, независимые атлеты из России. - Прим. "СЭ"), хотелось выступить лучше. Но не получилось, что вдвойне огорчает.

Напомним, по решению Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года только "чистые" российские спортсмены могут выступить на Играх-2018 в статусе "олимпийский атлет из России" (OAR) под олимпийским флагом.

Соревнования в Корее стартовали 9 февраля. Церемония закрытия Игр состоится 25 февраля.