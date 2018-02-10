Евгений Климов: "Хочу попасть в топ-10 на большом трамплине"

Российский летающий лыжник Евгений Климов после квалификации на нормальном трамплине на Олимпийских играх-2018 отметил, что российские прыгуны уступают соперникам в технике и психологии. Климов также добавил, что хочет попасть в десятку лучших на большом трамплине.

– В первой попытке прыжок я сделал хороший, но ветер просто вообще… Вы видели, как в конце прыгнули некоторые фавориты, – цитируют "РИА Новости" Климова. – А вторая попытка… Я не ожидал, что попаду в финал после первой попытки, поэтому особо не размялся. Теперь надежды остаются на большой трамплин. Надеюсь, что там будет хороший результат. Лично я хочу попасть в десятку.

В чем соперники превосходят россиян? Немного технически и в основном психологически. Уверенность есть у нас, но у них больше. Вот к этому прыжку полностью был готов. Я не грешу на ветер, ведь судят по протоколу. Сезон у меня этот выдался очень плохим. Вот сейчас я набираю форму и вспоминаю тот настрой.

Напомним, что Климов вышел в финал в соревнованиях на нормальном трамплине, попав в тридцатку сильнейших и набрав в итоге 168,2 балла. Квалификация в соревнованиях на большом трамплине пройдет 16 февраля, медали будут разыграны на следующий день.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр – у Швеции //

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