Дмитрий Дубровский: "На Олимпиаду с командой едут все тренеры, которые планировали"

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский подчеркнул, что на Олимпийские игры с командой отправится тренерский штаб в полном составе. Также он отметил, что его поездка в Пхенчхан остается под вопросом.

– Да, едут все тренеры, кого и планировали, среди которых главный тренер Александр Арефьев, а также тренеры женской сборной Роман Керов и Матьяж Триплат, – цитирует РИА "Новости" Дубровского. – По двоеборью пока определяемся, кто поедет вместе с Эрнестом Яхиным. Что касается меня, то пока не знаю, поеду или нет. С другой стороны, ребятам очень хочется помощь оказать на месте, в том числе организационную, но пока это все под вопросом.

Отметим, что главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко и его штаб, в свою очередь, не смогут присутствовать на Олимпиаде из-за пожизненной дисквалификации, наложенной Международным олимпийским комитетом (МОК).