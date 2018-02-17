Денис Корнилов: "Второй прыжок совсем провальный. Не на что жаловаться, кроме себя"

Российский прыгун с трамплина Денис Корнилов раскритиковал себя за неудачное выступление на Олимпиаде-2018. В прыжках с большого трамплина он занял 29-е место.

- Выступлением, конечно, абсолютно недоволен, - цитирует "Р-Спорт" Корнилова. - Второй прыжок совсем провальный. Все нормально, кроме меня. Не выполнил ни первый прыжок, ни второй, который еще хуже получился. Поэтому не на что мне жаловаться: ни на погоду, ни на лыжи. Все нормально. Уже даже не в психологии дело. Понимаю, если бы терял сознание, но я не теряю. Нужно разобраться с тренерами, сделать анализ.

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