Денис Корнилов: "Российские прыгуны не ощущают негатива со стороны соперников на Играх"

Российский летающий лыжник Денис Корнилов отметил, что на Олимпийских играх-2018 отношение к спортсменам и атлетам из России хорошее. Корнилов также добавил, что ничего негативного по отношению к россиянам не увидел.

– Самыми запоминающимися Играми у спортсменов обычно являются первые, – цитирует ТАСС Корнилова. – Здесь же я пока могу лишь сказать, что ничего негативного я не вижу. Отношение к нам как к спортсменам и атлетам из России хорошее, никаких подстав не ощущаю, тем более что многие понимают наше положение. Все вполне лояльно относятся.

Во внесоревновательное время посещают разные мысли: и неприятно, и обидно, и досадно. Переживаю за тех ребят, которых сначала лишили медали, а потом вернули. Просто кошмар, так их всех задергали. Очень жаль, что они не смогли поехать, но на трамплине таких мыслей нет, просто делаешь свое дело.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Первая медаль игр – у Швеции //

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