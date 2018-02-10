Денис Корнилов: "Наверху продуло так, что лицо до сих пор застыло в одной эмоции"

Российский прыгун с трамплина Денис Корнилов отметил, что недостаточно хорошо выступил на турнире Олимпиады-2018 в прыжках с нормального трамплина. Корнилов пробился в финал, где занял 24-е место.

- В первый прыжок я попал, но он пришелся на хорошую погоду, - цитирует Allsport Корнилова. - Это спорт. Нужно в любой ситуации выжимать максимум и получать удовольствие.

- В этой ситуации вы сделали максимум?

- Технически я сделал прыжки лучше, чем на тренировках. Можно сказать, выступил на то, на что сейчас готов.

- Вам самого себя упрекнуть не в чем, но выглядите вы расстроенным. Почему?

- Не знаю. Я замерз, если честно. Там наверху продуло так, что лицо до сих пор застыло в одной эмоции. Упрекнуть себя всегда есть, в чем. Всегда хочется выступить лучше. Но на Олимпиаде есть только три первых места.

- Учитывая такую странную розу ветров, стоит ожидать еще более непредсказуемых соревнований на большом трамплине?

- Сложно сказать. В дни тренировок здесь была вполне стабильная погода. Будем надеяться, что на большом трамплине она такой и будет.

- Вас не удивляют пустые трибуны?

- Если честно, я только сейчас заметил, что трибуны пустые. Похоже, сегодня совсем ушел в себя и ничего не видел. Это странно. Я сегодня слышал информацию, что билеты дорогие, и все распроданы.