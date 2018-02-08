Денис Корнилов: "Из-за норовируса на Олимпиаде-2018 трижды обрабатываем руки во время еды"

Российский летающий лыжник Денис Корнилов отметил, что у него не возникло проблем с временной акклиматизацией в Пхенчхане. Спортсмен также добавил, что из-за норовируса на Олимпийских играх-2018 трижды обрабатывает руки во время приема пищи.

- Мы провели 10 дней в Японии (на сборах), поэтому с временной акклиматизацией никаких проблем нет, все это пройденный этап, - цитируют "РИА Новости" Корнилова. - Трамплины по прошлому году в принципе знакомы. Вирус? Мы по три раза за прием пищи руки обрабатываем, все вилки и ложки обрабатываются. К этому серьезно просили отнестись наш врач и врачи всей олимпийской сборной. Стараемся выполнять, быть аккуратными.

Напомним, что оргкомитет Олимпиады-2018 на этой неделе сообщил об эпидемии норовируса в горном кластере Игр. На вечер 8 февраля зарегистрировано 128 случаев заражения вирусом. Добавим, что Корнилов пробился в финальную часть соревнований Олимпиады-2018 по прыжкам с трамплина, заняв 28-е место.