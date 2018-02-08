17:50 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Прыжки с трамплина

Денис Корнилов: "Из-за норовируса на Олимпиаде-2018 трижды обрабатываем руки во время еды"


Российский летающий лыжник Денис Корнилов отметил, что у него не возникло проблем с временной акклиматизацией в Пхенчхане. Спортсмен также добавил, что из-за норовируса на Олимпийских играх-2018 трижды обрабатывает руки во время приема пищи.

- Мы провели 10 дней в Японии (на сборах), поэтому с временной акклиматизацией никаких проблем нет, все это пройденный этап, - цитируют "РИА Новости" Корнилова. - Трамплины по прошлому году в принципе знакомы. Вирус? Мы по три раза за прием пищи руки обрабатываем, все вилки и ложки обрабатываются. К этому серьезно просили отнестись наш врач и врачи всей олимпийской сборной. Стараемся выполнять, быть аккуратными.

Напомним, что оргкомитет Олимпиады-2018 на этой неделе сообщил об эпидемии норовируса в горном кластере Игр. На вечер 8 февраля зарегистрировано 128 случаев заражения вирусом. Добавим, что Корнилов пробился в финальную часть соревнований Олимпиады-2018 по прыжкам с трамплина, заняв 28-е место.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_skijumping/20180208/1132197628.html

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