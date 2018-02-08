Аввакумова – о норовирусе на Олимпиаде: "Мы из России, и гвозди переварить можем"

Российская летающая лыжница Ирина Аввакумова заявила, что предпринимает все необходимые меры предосторожности в связи с появлением в Пхенчхане норовируса. При этом она подчеркнула, что это не самое страшное.

Соревнования по прыжкам с трамплина на Олимпиаде у женщин пройдут 12 февраля. На утро четверга было зарегистрировано 86 случаев заражения норовирусом.

– Условия хорошие. В Сочи, например, я не жила в деревне, – приводит РИА "Новости" слова Авакумовой. – А так вроде неплохо, места хватает – самое главное. Говорят, здесь вирус ходит, поэтому (с едой. – Прим. "СЭ") мы аккуратны и стараемся не экспериментировать, поменьше экзотики. Воду только в бутылках.

Врач нам дал всю информацию, что можно и нужно, а что категорически нельзя. Мы следим за этим. Мы из России, мы и гвозди можем переварить, поэтому не самое страшное. Главное – чтобы на старте ничего не случилось.

Настроение боевое. Главное – это я выспалась. Мне достаточно легко в эту сторону переходить на часовой пояс, поэтому дискомфорта не замечаю, ем хорошо, все замечательно.