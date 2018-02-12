17:03 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Прыжки с трамплина

Аввакумова - четвертая в первой попытке на Олимпиаде-2018

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Россиянка Ирина Аввакумова показала четвертый результат в первой попытке в прыжках на нормальном трамплине на Олимпиаде-2018. Она, как и другие россиянки Анастасия Баранникова, Александра Кустова и Софья Тихонова, квалифицировалась во вторую попытку.

Лучший же результат продемонстрировала Марен Луннбю из Норвегии.

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Женщины

К-98

1-я попытка

1. Марен Луннбю (Норвегия) - 125,4 (105,5)

2. Катарина Альтхаус (Германия) - 123,2 (106,5)

3. Сара Таканаси (Япония) - 120,3 (103,5)

4. Ирина АВВАКУМОВА (Россия) - 114,7 (99,0)

5. Даниэла Ирашко (Австрия) - 113,3 (101,5)

6. Карина Фогт (Германия) - 108,6 (97,0)...

17. Анастасия БАРАННИКОВА (Россия) - 83,7 (88,0)...

21. Александра КУСТОВА (Россия) - 77,3 (85,0)...

24. Софья ТИХОНОВА (Россия) - 75,0 (86,5)

12 февраля на Олимпиаде. Live! // 
Олимпийский календарь //Медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

21:57 12 февраля

grechka2103

Я же не говорю, что никому не везет. Кому-то везет... Но не нам, мы свои медали, как всегда, должны выгрызать зубами. ________________ "И на нашей улице будет ветер! )" - Не сегодня ((

18:12 12 февраля

rusfed 2.0

grechka2103, поляков с трамплина сдуло. И на нашей улице будет ветер! )

17:39 12 февраля

grechka2103

Погода погодой, но судя по первым дням, даже если кому-то повезет, то не нам... Независимо от результата, Ирина молодец, выступила достойно.

17:26 12 февраля

rusfed 2.0

Фактор погоды играет огромную роль. Если первых троих сдует, золотце достанется нашим

17:12 12 февраля

Джон....Сильвер

Понятно, тут тоже медаль не светит. Слишком большая разница от третьего места.

17:09 12 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!