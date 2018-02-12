Аввакумова - четвертая в первой попытке на Олимпиаде-2018

Россиянка Ирина Аввакумова показала четвертый результат в первой попытке в прыжках на нормальном трамплине на Олимпиаде-2018. Она, как и другие россиянки Анастасия Баранникова, Александра Кустова и Софья Тихонова, квалифицировалась во вторую попытку.

Лучший же результат продемонстрировала Марен Луннбю из Норвегии.

Пхенчхан (Корея)

ХХIII Олимпийские зимние игры

Женщины

К-98

1-я попытка

1. Марен Луннбю (Норвегия) - 125,4 (105,5)

2. Катарина Альтхаус (Германия) - 123,2 (106,5)

3. Сара Таканаси (Япония) - 120,3 (103,5)

4. Ирина АВВАКУМОВА (Россия) - 114,7 (99,0)

5. Даниэла Ирашко (Австрия) - 113,3 (101,5)

6. Карина Фогт (Германия) - 108,6 (97,0)...

17. Анастасия БАРАННИКОВА (Россия) - 83,7 (88,0)...

21. Александра КУСТОВА (Россия) - 77,3 (85,0)...

24. Софья ТИХОНОВА (Россия) - 75,0 (86,5)

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