Алексей Ромашов: "Мы могли побороться за попадание в шестерку на Олимпиаде"

Россиянин Алексей Ромашов после командного турнира на Олимпийских играх заявил, что сборная России могла бы бороться за попадание в шестерку лучших.

Напомним, что мужская сборная Норвегии завоевала золото Олимпиады в командном турнире по прыжкам с трамплина. Серебро взяла Германия, бронзу - Польша. Сборная России показала седьмой результат.

- Программа-минимум выполнена, думаю, – цитирует "Р-Спорт" Ромашова. – Хотелось, конечно, за шестерку побороться, пытались, скажем так, но не очень получилось. Честно говоря, при идеальном результате, если бы все карты сложились, то можно было бы рассчитывать на попадание в шестерку. Но на сегодняшний день мы слабее, чем те команды. Но стараемся. Если бы каждый сделал свои хорошие прыжки, то боролись бы.

Видимо, что-то не то у нас получается, где-то не так себя реализовываем, где-то что-то не так. Что касается личных результатов в Пхенчхане, то, честно, недоволен. Хотелось лучше, но есть проблемы, которые надо решать, потому что с ними не получится конкурировать.