18:45 12 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Прыжки с трамплина

Александра Кустова: "Я отлично выступила на своей первой Олимпиаде"

1

Российская летающая лыжница Александра Кустова отметила, что довольна своим выступлением на Олимпийских играх-2018. По словам спортсменки, для нее это отличный результат.

– В принципе, довольна своим выступлением, – цитируют "РИА Новости" Кустову. – Для первой Олимпиады, считаю, это отличный результат. На Олимпиаду я "запрыгнула в последний вагон", в последний момент завоевав квоту. Изначально была цель попасть на Игры, а потом была задача попасть в тридцатку, а сейчас я 24-я, поэтому я выполнила и эту цель. Было бы отлично, если бы попала в двадцатку.

Тут сложная погода. Плюс переживания играют не первую роль, все-таки, повторюсь, эта моя первая Олимпиада. Но это опыт. Думаю, на будущей Олимпиаде таких ошибок не будет.

Аввакумова? Мы ждали прыжок Ирины, у нее был шанс на бронзу. У нас единая команда, мы друг друга поддерживаем. К сожалению, в программе Олимпийских игр нет командных соревнований. Но наш вид спорта молодой. Я думаю, что через четыре года будут командные соревнования, и мы поборемся за медаль обязательно. У меня еще есть мотивация и перспективы на следующие Игры.

Напомним, что Кустова стала 24-й в женских прыжках с трамплина на Олимпиаде-2018. Лучшая из россиянок Аввакумова, которая заняла четвертое место.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

Опрос

Какое место займет сборная России в командном зачете Олимпиады-2018?
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_skijumping/20180212/1132458590.html

1
Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

inachipoch

Давай, до свидания!

19:57 12 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!