Александра Кустова: "Я отлично выступила на своей первой Олимпиаде"

Российская летающая лыжница Александра Кустова отметила, что довольна своим выступлением на Олимпийских играх-2018. По словам спортсменки, для нее это отличный результат.

– В принципе, довольна своим выступлением, – цитируют "РИА Новости" Кустову. – Для первой Олимпиады, считаю, это отличный результат. На Олимпиаду я "запрыгнула в последний вагон", в последний момент завоевав квоту. Изначально была цель попасть на Игры, а потом была задача попасть в тридцатку, а сейчас я 24-я, поэтому я выполнила и эту цель. Было бы отлично, если бы попала в двадцатку.

Тут сложная погода. Плюс переживания играют не первую роль, все-таки, повторюсь, эта моя первая Олимпиада. Но это опыт. Думаю, на будущей Олимпиаде таких ошибок не будет.

Аввакумова? Мы ждали прыжок Ирины, у нее был шанс на бронзу. У нас единая команда, мы друг друга поддерживаем. К сожалению, в программе Олимпийских игр нет командных соревнований. Но наш вид спорта молодой. Я думаю, что через четыре года будут командные соревнования, и мы поборемся за медаль обязательно. У меня еще есть мотивация и перспективы на следующие Игры.

Напомним, что Кустова стала 24-й в женских прыжках с трамплина на Олимпиаде-2018. Лучшая из россиянок Аввакумова, которая заняла четвертое место.

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