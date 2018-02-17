Ярнолд - двукратная олимпийская чемпионка в скелетоне

Британская скелетонистка Элизабет Ярнолд стала олимпийской чемпионкой Пхенчхана. Четыре года назад она также выиграла золото Игр в Сочи. Серебро взяла Жаклин Леллинг из Германии, бронзу - Лора Дес из Великобритании.

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

Итог

1. Элизабет Ярнолд (Великобритания) - 3.27,28 (51,66 + 52,30 + 51,86 + 51,46)

2. Жаклин Леллинг (Германия) - 3.27,73 (51,74 + 52,12 + 52,04 + 51,83)

3. Лора Дес (Великобритания) - 3.27,90 (52,00 + 52,03 + 51,96 + 51,91)

4. Янина Флок (Австрия) - 3.27,92 (51,81 + 52,07 + 51,92 + 52,12)

5. Тина Херманн (Германия) - 3.27,98 (51,98 + 52,31 + 51,83 + 51,86)

6. Анна Фернстед (Германия) - 3.28,04 (51,99 + 52,17 + 51,88 + 52,00)