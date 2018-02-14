Владислав Марченков: "К Олимпиаде надо относиться как к обычному чемпионату России"

Скелетонист сборной России Владислав Марченков подчеркнул, что не воспринимает Олимпиаду как особенный турнир и готовится к ней, как и к другим стартам. Сегодня он провел тренировочные заезды в Пхенчхане, а сами соревнования пройдут 15-16 февраля.

- Я вроде уже все прикатал, и сегодня оба заезда получились неплохими, многое получается, - цитирует "Р-Спорт" Марченкова. - Постараюсь завтра на соревнованиях выступить еще лучше. У меня нет никакого волнения перед стартом, я спокоен и уверен в себе. Воспринимаю свое первое выступление на Олимпиаде как такой же старт, как и на других турнирах. Ведь вокруг - те же спортсмены, с которыми мы выступаем на этапах Кубка мира.

Не стоит, видимо, порой даже задумываться, что это важный старт, загружать себя и тем самым сгорать. И надо относиться как к обычному чемпионату России. И тогда все получится нормально. Тренировочные заезды показали - пока никто из соперников не показывает особо стабильную езду на олимпийской трассе, все решится завтра.

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