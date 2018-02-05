Третьяков не собирается завершать карьеру после отказа МОК в допуске на Олимпиаду

Российский скелетонист Александр Третьяков заявил, что не рассматривает возможность завершения карьеры, несмотря на отказ МОК в допуске на Олимпийские игры-2018.

Сегодня МОК опубликовал заявление, в котором сообщается об отказе в приглашении на Олимпиаду 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых ранее оправдал CAS. После этого Третьяков отметил, что не удивлен подобному решению.

– Пока об этом даже не думаю, такие решения просто так не принимаются. Я еще в обойме, – приводит ТАСС слова Третьякова.

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