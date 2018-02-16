Тренер скелетонистов: "Трегубов выполнил задачу максимум. Выступил за себя и за того парня"

Главный тренер российских бобслеистов и скелетонистов Данил Чабан считает, что Никита Трегубов выполнил задачу максимум. На Олимпиаде в Пхенчхане он завоевал серебряную медаль.

– Никита - молодец, он сумел выдержать трудную гонку, сделал красиво свое дело, – цитирует ТАСС Чабана. – Как и предполагалось, южнокореец уехал вперед на домашней трассе. Конечно, у него было огромное преимущество в плане подготовки - Никита провел 40 тренировочных заездов, а южнокореец 140. Но ничего страшного, и с ним можно соревноваться.

Никита был в Пхенчхане в одиночестве, мы помогали ему советами по телефону. Разбирали видео, которые он нам присылал. Дистанционно старались помогать. Безусловно, учитывая условия, которые сложились, для Никиты это особая медаль. Никита выполнил задачу максимум, он сделал все как надо. Как говорится, за себя и за того парня.

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