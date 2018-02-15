Трегубов - второй после первого заезда скелетонистов

Россиянин Никита Трегубов занял второе место в первом заезде скелетонистов на Олимпиаде-2018, преодолев спуск за 50,59 секунды. Российский спортсмен уступил лишь корейцу Юн Сун Бину, который был быстрее на 0,31 секунды. Замкнул тройку лучших немец Аксель Юнгк, проигравший Трегубову 0,18 секунды.

Еще один россиянин Владислав Марченков занял 15-е место - 51,57 секунды.

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

1-й заезд

1. Юн Сун Бин (Корея) – 50,28

2. Никита ТРЕГУБОВ (Россия) – 50,59

3. Аксель Юнгк (Германия) – 50,77

4. Ким Джи Су (Корея) – 50,80

5. Адам Парсон (Великобритания) – 50,85

5. Мартинс Дукурс (Латвия) – 50,85

15. Владислав МАРЧЕНКОВ (Россия) – 51,27