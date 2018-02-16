Трегубов сам готовил скелетоны к олимпийским соревнованиям

Российскому скелетонисту Никите Трегубову, завоевавшему серебряную медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане, пришлось готовить скелетоны к соревнованиям и себе, и товарищу по команде Владиславу Марченкову.

- Из-за того, что здесь не было достаточного количества тренеров, мне пришлось также заниматься подготовкой инвентаря, - цитирует ТАСС Трегубова. - Я готовил скелетон не только себе, но и своему товарищу по команде Владиславу Марченкову. Руки до сих пор черные от наждака.

После того как не допустили до Олимпиады Лену Никитину и Александра Третьякова, я тоже хотел отказаться от участия в Олимпийских играх. Но потом я очень крепко подумал, посоветовался с близкими и в итоге все-таки решил ехать сюда. Да и медаль свою кому-то тоже отдавать не хотелось.

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