Трегубов посвятил медаль Олимпиады своей ушедшей из жизни бабушке

Российский скелетонист Никита Трегубов посвятил свою серебряную медаль на Олимпиаде в Пхенчхане бабушке. По сумме четырех попыток он всего на 0,02 секунды опередил британца Доминика Парсонса, который стал третьим. Золотую медаль завоевал кореец Юн Сун Бин.

– Британец поздравил меня с серебром. Это не предел моих возможностей. Могу бежать и ехать лучше, – сказал Трегубов. – Посвящаю медаль своей бабушке. Она очень ждала эту Олимпиаду, так хотела за меня поболеть. Но, к огромному сожалению, в прошлом году ее не стало. (Владимир ИВАНОВ)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018