Трегубов - о встрече с Бахом: "Мне сложно что-то внушить, если у меня есть свое мнение"

Российский скелетонист Никита Трегубов, завоевавший серебро на Олимпиаде-2018, сказал, что пропустил встречу отечественных спортсменов с президентом МОК Томасом Бахом. Он отметил, что был сосредоточен на соревнованиях.

Встреча главы олимпийского движения с россиянами состоялась 14 февраля. На этом мероприятии обсуждался вопрос допуска россиян к Играм в Пхенчхане.

– Встреча была перед нашими соревнованиями, я был на трассе, готовился к стартам, только о них я думал, – цитирует "Р-Спорт" Трегубова. – Но мне сложно что-то внушить, если у меня есть свое мнение.

Напомним, на Олимпиаде-2018 российские спортсмены по решению МОК, который временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР), выступают в статусе "олимпийский спортсмен из России" (OAR) под олимпийским флагом. 9 февраля CAS не удовлетворил апелляции всех российских спортсменов, не получивших приглашения на соревнования в Корее. Таким образом, Россию на Играх представляют 168 атлетов – никто из дополнительной заявки в 47 человек не был допущен.