14:32 16 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Трегубов и Спицов получили медали Олимпиады в Пхенчхане

Торжественная церемония вручения олимпийских медалей по итогам соревнований скелетонистов и лыжников состоялась на медальной площади Пхенчхана, информирует ТАСС. Серебряную медаль Игр-2018 в скелетоне получил олимпийский атлет из России Никита Трегубов, бронзовую награду по итогам лыжной гонки на 15 км получил Денис Спицов.

Награду Трегубову вручили член Международного олимпийского комитета (МОК) и глава Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани, а также член комиссии спортсменов МОК, олимпийский чемпион по настольному теннису в составе сборной Кореи Ю Сын Мин.

Награду Спицову и призерам вручили президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер и глава Федерации лыжного спорта Швейцарии Урс Леманн.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4966045

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