Скелетонисты Третьяков и Никитина оспорили неприглашение на Олимпиаду-2018 в выездной панели CAS

Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко заявил о том, что скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, а также тренер по санному спорту Сергей Чудинов подали иск в выездную панель Спортивного арбитражного суда (CAS), которая начала работать в Корее, сообщает ТАСС.

Они не получили приглашения на Игры-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК), несмотря на удовлетворение их апелляций в Спортивном арбитражном суде CAS.

В понедельник комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон отказала 15 россиянам (13 атлетам и двум тренерам), которых оправдал CAS, в выдаче приглашений на Олимпиаду в Пхенчхане.

Никитина, Орлова, Третьяков и Чудинов ранее были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи, однако 1 февраля CAS оправдал их. Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.