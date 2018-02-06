13:26 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Скелетонисты Третьяков и Никитина оспорили неприглашение на Олимпиаду-2018 в выездной панели CAS

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Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко заявил о том, что скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, а также тренер по санному спорту Сергей Чудинов подали иск в выездную панель Спортивного арбитражного суда (CAS), которая начала работать в Корее, сообщает ТАСС.

Они не получили приглашения на Игры-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК), несмотря на удовлетворение их апелляций в Спортивном арбитражном суде CAS.

В понедельник комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон отказала 15 россиянам (13 атлетам и двум тренерам), которых оправдал CAS, в выдаче приглашений на Олимпиаду в Пхенчхане.

Никитина, Орлова, Третьяков и Чудинов ранее были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи, однако 1 февраля CAS оправдал их. Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4933824

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Xen1um

Разбанен досрочно, работу найди, тунеядец.

14:38

shpasic

МОК неплохо жирует за госуданственный счёт - 15 миллионов с России состригли.

14:36

shur

Разбанен досрочно________________ К Баху, в МОК.

14:09

Разбанен досрочно

shur, меня тоже не пригласили и тоже кушать хочется. куда обращаться за деньгами?

14:03

shur

Томми - лучший друг ОКР Естессс--но, припёрлись в корею за Гос. счёт, а как "неприглашённым" придётся возвращаться за "собственный"... А ОНО им надо??? Баблосы-то тратить жалко...___________________ Сколько можно мерить все баблом! Кто не попал в список приглашенных, кто отказался, все они получат заслуженные деньги. И это не зазорно. Семьи кормить надо.

13:50

Томми - лучший друг ОКР

Естессс--но, припёрлись в корею за Гос. счёт, а как "неприглашённым" придётся возвращаться за "собственный"... А ОНО им надо??? Баблосы-то тратить жалко...

13:33