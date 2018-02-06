Скелетонисты Третьяков и Никитина оспорили неприглашение на Олимпиаду-2018 в выездной панели CAS

Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко заявил о том, что скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, а также тренер по санному спорту Сергей Чудинов подали иск в выездную панель Спортивного арбитражного суда (CAS), которая начала работать в Корее, сообщает ТАСС.
Они не получили приглашения на Игры-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК), несмотря на удовлетворение их апелляций в Спортивном арбитражном суде CAS.
В понедельник комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон отказала 15 россиянам (13 атлетам и двум тренерам), которых оправдал CAS, в выдаче приглашений на Олимпиаду в Пхенчхане.
Никитина, Орлова, Третьяков и Чудинов ранее были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи, однако 1 февраля CAS оправдал их. Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Xen1um
Разбанен досрочно, работу найди, тунеядец.
14:38
shpasic
МОК неплохо жирует за госуданственный счёт - 15 миллионов с России состригли.
14:36
shur
Разбанен досрочно________________ К Баху, в МОК.
14:09
Разбанен досрочно
shur, меня тоже не пригласили и тоже кушать хочется. куда обращаться за деньгами?
14:03
shur
Томми - лучший друг ОКР Естессс--но, припёрлись в корею за Гос. счёт, а как "неприглашённым" придётся возвращаться за "собственный"... А ОНО им надо??? Баблосы-то тратить жалко...___________________ Сколько можно мерить все баблом! Кто не попал в список приглашенных, кто отказался, все они получат заслуженные деньги. И это не зазорно. Семьи кормить надо.
13:50
Томми - лучший друг ОКР
Естессс--но, припёрлись в корею за Гос. счёт, а как "неприглашённым" придётся возвращаться за "собственный"... А ОНО им надо??? Баблосы-то тратить жалко...
13:33