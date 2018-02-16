Скелетонист Трегубов принес России серебряную медаль

На Олимпиаде в Пхенчхане завершились соревнования по скелетону. Россиянин Никита Трегубов завоевал серебряную медаль. По сумме четырех попыток он всего на 0,02 секунды опередил британца Доминика Парсонса, который стал третьим. Золотую медаль завоевал кореец Юн Сун Бин.
Скелетон
Пхенчхан (Корея)
XXIII Олимпийские зимние игры
Мужчины
Итог
1. Юн Сун Бин (Корея) - 3.20,55 (50.28 + 50.07 + 50,18 +50,02)
2. Никита ТРЕГУБОВ (Россия) - 3.22,18 (50.59 + 50.50 + 50,53 + 50,56)
3. Доминик Парсонс (Великобритания) - 3.22,20 (50.85 + 50.41 + 50,33 + 50,61)
4. Мартин Дукурс (Латвия) - 3.22,31 (50.85 + 50.38 + 50,32 + 50,76)
5. Томас Дукурс (Латвия) - 3.22,74 (50.88 + 50.58 + 50,65 + 50,63)
6. Ким Джи Су (Корея) - 3.22,98 (50.80 + 50.86 + 50,51 + 50,81)...
15. Владислав МАРЧЕНКОВ (Россия) - 3.25,18 (51.27 + 51.49 + 51,05 + 51,37)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/skeleton/olympic/2017-2018/events/2089_0_0/
diolym
Признаю свою неправоту. Прости, Бней.
12:11
diolym
БЕЗ Олимпиады.
12:08
diolym
Бней Иегуда Кореец словно из другой Лиги, судя по результату.) А ведь ему всего 23.) Боюсь, перспективы Трегубова на золото в Пекине выглядят, в свете этого, как бу-га-га.)) 08:14 = = = = = Своя трасса бней. ТУПО глянь общий зачет Кубка Мира. И не тупи хотя бы сегодня.
12:07
Bee
Кореец на домашней трассе катался, отсюда такой отрыв.
08:46
saber1
Вот, что значит своя трасса! 1,5 секунды преимущества. Какие, блин, были вопросы к Третьякову по Сочи? Зачем там что-то мутить, когда ты трассу знаешь лучше всех?
08:46
shpasic
ничего не светит корейцу в Пекине. Дуркурсы его уделают в два счёта!
08:21
Бней Иегуда
Кореец словно из другой Лиги, судя по результату.) А ведь ему всего 23.) Боюсь, перспективы Трегубова на золото в Пекине выглядят, в свете этого, как бу-га-га.))
08:14
Джордж73
Молодчик!!! Один без тренеров порвал всех Дукурсов
07:39
lapp
ОАР-овцы -- гоу хоум - А ваши то, жовто-блакитные так и поедут из Кореи без медалей? туристы, блин
06:54
Доктор Айболит
Красава!!!Ну а Дукурсу папу обнять,ведь 4 место не хухры-мухры!!
06:30
Женек10
Rashlim, заезды не смотрел, но ходят слухи что трегубов и кореец на старте толкали друг друга для разгона. И на шлеме перечеркнутый флаг латвии... а если серьезно- за провал дукурсов рад также как и за серебро
06:26
ОАР-овцы -- гоу хоум
Наконец--тооооооооооооооооооооо!!!!!! Шабашники--белофлажники начали драг-металлы добывать!!!!! А то всё медь с оловом да древесина....
06:26
Алексей Х
Надо сани Трегубова на допинг проверить, они явно что-то пили и ели
06:23
ВеликийПашаБуре
Как бывало говаривал Мартин Дукурс: "У меня, говорит, как у латыша ....... душа"
06:21
rafterss
Дукурсами удовлетворен)))
06:05
rashlim
Опять подлый русский с похожей фамилией лишил Дукурсов заслуженных медалей. Теперь в сговоре с корейцами он подменял пробы, нагревал лёд и мухлевал с секундомером.
06:04
Frenja
Умница. В Пекине через 4 года будет золото. Потенциал огромный
06:01
diolym
Черная грязь дукурсов... Мало того, что удовлетворён! Сказка!!!
05:59