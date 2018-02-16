05:53 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Скелетонист Трегубов принес России серебряную медаль

Скелетон. Мужчины. Фото "СЭ"
Скелетон. Мужчины. Фото "СЭ"
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На Олимпиаде в Пхенчхане завершились соревнования по скелетону. Россиянин Никита Трегубов завоевал серебряную медаль. По сумме четырех попыток он всего на 0,02 секунды опередил британца Доминика Парсонса, который стал третьим. Золотую медаль завоевал кореец Юн Сун Бин.

Скелетон

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Итог

1. Юн Сун Бин (Корея) - 3.20,55 (50.28 + 50.07 + 50,18 +50,02)

2. Никита ТРЕГУБОВ (Россия) - 3.22,18 (50.59 + 50.50 + 50,53 + 50,56)

3. Доминик Парсонс (Великобритания) - 3.22,20 (50.85 + 50.41 + 50,33 + 50,61)

4. Мартин Дукурс (Латвия) - 3.22,31 (50.85 + 50.38 + 50,32 + 50,76)

5. Томас Дукурс (Латвия) - 3.22,74 (50.88 + 50.58 + 50,65 + 50,63)

6. Ким Джи Су (Корея) - 3.22,98 (50.80 + 50.86 + 50,51 + 50,81)...

15. Владислав МАРЧЕНКОВ (Россия) - 3.25,18 (51.27 + 51.49 + 51,05 + 51,37)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/skeleton/olympic/2017-2018/events/2089_0_0/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (18)
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diolym

Признаю свою неправоту. Прости, Бней.

12:11

diolym

БЕЗ Олимпиады.

12:08

diolym

Бней Иегуда Кореец словно из другой Лиги, судя по результату.) А ведь ему всего 23.) Боюсь, перспективы Трегубова на золото в Пекине выглядят, в свете этого, как бу-га-га.)) 08:14 = = = = = Своя трасса бней. ТУПО глянь общий зачет Кубка Мира. И не тупи хотя бы сегодня.

12:07

Bee

Кореец на домашней трассе катался, отсюда такой отрыв.

08:46

saber1

Вот, что значит своя трасса! 1,5 секунды преимущества. Какие, блин, были вопросы к Третьякову по Сочи? Зачем там что-то мутить, когда ты трассу знаешь лучше всех?

08:46

shpasic

ничего не светит корейцу в Пекине. Дуркурсы его уделают в два счёта!

08:21

Бней Иегуда

Кореец словно из другой Лиги, судя по результату.) А ведь ему всего 23.) Боюсь, перспективы Трегубова на золото в Пекине выглядят, в свете этого, как бу-га-га.))

08:14

Джордж73

Молодчик!!! Один без тренеров порвал всех Дукурсов

07:39

lapp

ОАР-овцы -- гоу хоум - А ваши то, жовто-блакитные так и поедут из Кореи без медалей? туристы, блин

06:54

Доктор Айболит

Красава!!!Ну а Дукурсу папу обнять,ведь 4 место не хухры-мухры!!

06:30

Женек10

Rashlim, заезды не смотрел, но ходят слухи что трегубов и кореец на старте толкали друг друга для разгона. И на шлеме перечеркнутый флаг латвии... а если серьезно- за провал дукурсов рад также как и за серебро

06:26

ОАР-овцы -- гоу хоум

Наконец--тооооооооооооооооооооо!!!!!! Шабашники--белофлажники начали драг-металлы добывать!!!!! А то всё медь с оловом да древесина....

06:26

Алексей Х

Надо сани Трегубова на допинг проверить, они явно что-то пили и ели

06:23

ВеликийПашаБуре

Как бывало говаривал Мартин Дукурс: "У меня, говорит, как у латыша ....... душа"

06:21

rafterss

Дукурсами удовлетворен)))

06:05

rashlim

Опять подлый русский с похожей фамилией лишил Дукурсов заслуженных медалей. Теперь в сговоре с корейцами он подменял пробы, нагревал лёд и мухлевал с секундомером.

06:04

Frenja

Умница. В Пекине через 4 года будет золото. Потенциал огромный

06:01

diolym

Черная грязь дукурсов... Мало того, что удовлетворён! Сказка!!!

05:59

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