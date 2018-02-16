Скелетонист Трегубов принес России серебряную медаль

На Олимпиаде в Пхенчхане завершились соревнования по скелетону. Россиянин Никита Трегубов завоевал серебряную медаль. По сумме четырех попыток он всего на 0,02 секунды опередил британца Доминика Парсонса, который стал третьим. Золотую медаль завоевал кореец Юн Сун Бин.

Скелетон

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Мужчины

Итог

1. Юн Сун Бин (Корея) - 3.20,55 (50.28 + 50.07 + 50,18 +50,02)

2. Никита ТРЕГУБОВ (Россия) - 3.22,18 (50.59 + 50.50 + 50,53 + 50,56)

3. Доминик Парсонс (Великобритания) - 3.22,20 (50.85 + 50.41 + 50,33 + 50,61)

4. Мартин Дукурс (Латвия) - 3.22,31 (50.85 + 50.38 + 50,32 + 50,76)

5. Томас Дукурс (Латвия) - 3.22,74 (50.88 + 50.58 + 50,65 + 50,63)

6. Ким Джи Су (Корея) - 3.22,98 (50.80 + 50.86 + 50,51 + 50,81)...

15. Владислав МАРЧЕНКОВ (Россия) - 3.25,18 (51.27 + 51.49 + 51,05 + 51,37)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018