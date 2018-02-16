Сергей Чудинов: "У Трегубова не мозоли, а ожоги"

Тренер российских скелетонистов Сергей Чудинов прокомментировал серебро Никиты Трегубова на Олимпийских играх в Пхенчхане, а также рассказал о том, как спортсмен заработал себе мозоли.

– Я не удивлен результату Никиты, мы рассчитывали на медаль, думали, что будет серебро или либо бронза. Никита – стабильный спортсмен, на него можно положится. Он показал четыре качественных заезда. О золоте особо не думали, так как зарубаться с хозяевами почти не реально, – сказал Чудинов.

По словам тренера, мозоли Трегубов заработал во время подготовки коньков к соревнованиям.

– Коньки готовятся час, а то и больше, – добавил специалист. – Никита делал их себе и младшему напарнику Владиславу Марченкову. Коньки нужно точить и полировать руками до зеркального вида. Кроме рук никаких приспособлений нет. После каждого заезда коньки портятся, и их надо снова приводить в идеальный вид. Пока ты их точишь и шлифуешь металл нагревается, поэтому у Никиты даже скорее не мозоли, а ожоги. (Михаил ПОТАПОВ)

Фото дня. Мозоли серебряного скелетониста Трегубова