16:10 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Сергей Чудинов: "Никто Куликова в сборной не задвигает"


Старший тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов предположил, что Федерация бобслея России третью скелетонную квоту на Олимпиаду-2018 оставила для Александра Третьякова. Ранее стало известно, что две квоты были отданы Никите Трегубову и Владиславу Марченкову.

 
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Третью может получить Третьяков, которого CAS оправдал по делу о допинговых нарушениях.

- Российский скелетонист Павел Куликов и его тренер Николай Куликов написали письмо, в котором обвиняют главу Федерации бобслея России Александра Зубкова в том, что организация преднамеренно не включила спортсмена в заявку на Олимпиаду-2018. Что думаете об этой ситуации? 

- Я первый раз слышу о таком письме. 

- Куликов завил, что когда МОК отсек Третькова, из трех возможных квот федерация заполнила только две: на Трегубова и Марченкова. А третья будет отдана иностранцам. 

- Мы никому квоту не отдали. Третьякова оправдали и он может поехать на Игры. 

- МОК может и не отправить ему приглашение. 

- Это все находится в процессе. 

- Павел Куликов заявил, что в начале сезона на отборе несколько раз проехал быстрее, чем Марченков и доказал, что он лучше.

- Лучше, не лучше, он проиграл юниору. По-моему занял пятое место на отборе.   

- То есть вы не считаете, что его задвигают в сборной, как он говорит? 

- Нет, конечно. Ему давали шанс, он стал пятым. Например, Мария Орлова с Интеркубка попала на Олимпиаду, завоевав себе квоту. А у Павла почему-то не получилось. Он по очкам проигрывает Марченкову. 

- Иными словами Куликова не включение в олимпийскую заявку справедливо. 

- Я обычный тренер сборной России и не вижу всей картинки. Не знаю, что тут сказать. Пока он поигрывает Марченкову.  А что касается третьего человека, возможно квоту оставили для Третьякова. На данный момент все делается для того, чтобы Третьяков поехал на Олимпиаду. Не вижу здесь такого, чтобы кого-то зажимали в сборной. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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