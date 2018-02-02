Сергей Чудинов: "Никто Куликова в сборной не задвигает"

Старший тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов предположил, что Федерация бобслея России третью скелетонную квоту на Олимпиаду-2018 оставила для Александра Третьякова. Ранее стало известно, что две квоты были отданы Никите Трегубову и Владиславу Марченкову.

Третью может получить Третьяков, которого CAS оправдал по делу о допинговых нарушениях.

- Российский скелетонист Павел Куликов и его тренер Николай Куликов написали письмо, в котором обвиняют главу Федерации бобслея России Александра Зубкова в том, что организация преднамеренно не включила спортсмена в заявку на Олимпиаду-2018. Что думаете об этой ситуации?

- Я первый раз слышу о таком письме.

- Куликов завил, что когда МОК отсек Третькова, из трех возможных квот федерация заполнила только две: на Трегубова и Марченкова. А третья будет отдана иностранцам.

- Мы никому квоту не отдали. Третьякова оправдали и он может поехать на Игры.

- МОК может и не отправить ему приглашение.

- Это все находится в процессе.

- Павел Куликов заявил, что в начале сезона на отборе несколько раз проехал быстрее, чем Марченков и доказал, что он лучше.

- Лучше, не лучше, он проиграл юниору. По-моему занял пятое место на отборе.

- То есть вы не считаете, что его задвигают в сборной, как он говорит?

- Нет, конечно. Ему давали шанс, он стал пятым. Например, Мария Орлова с Интеркубка попала на Олимпиаду, завоевав себе квоту. А у Павла почему-то не получилось. Он по очкам проигрывает Марченкову.

- Иными словами Куликова не включение в олимпийскую заявку справедливо.

- Я обычный тренер сборной России и не вижу всей картинки. Не знаю, что тут сказать. Пока он поигрывает Марченкову. А что касается третьего человека, возможно квоту оставили для Третьякова. На данный момент все делается для того, чтобы Третьяков поехал на Олимпиаду. Не вижу здесь такого, чтобы кого-то зажимали в сборной. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)