07:05 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Российские спортсмены готовы в любой момент вылететь в Пхенчхан в случае положительного решения CAS

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Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко сообщил, что российские спортсмены готовы в любой момент вылететь в Корею, если будет принято положительное решение по их допуску на Олимпиаду-2018. В четверг в CAS проходят слушания по апелляции 47 россиян. Крайний срок принятия решения - утро пятницы.

- Ребята находятся в Братске, здесь лететь недалеко, - приводит ТАСС слова Пархоменко. - Им логично было бы сейчас остаться дома, отойти, а в случае положительного решения - незамедлительно вылететь сюда.

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http://tass.ru/sport/4939583

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DmitrySamara Холопы ждут когда хозяин допустит их к столу с объедками... 07:41 ============ Не жди, ничего тебе не светит...

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DmitrySamara

Холопы ждут когда хозяин допустит их к столу с объедками...

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