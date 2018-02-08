Российские спортсмены готовы в любой момент вылететь в Пхенчхан в случае положительного решения CAS

Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко сообщил, что российские спортсмены готовы в любой момент вылететь в Корею, если будет принято положительное решение по их допуску на Олимпиаду-2018. В четверг в CAS проходят слушания по апелляции 47 россиян. Крайний срок принятия решения - утро пятницы.

- Ребята находятся в Братске, здесь лететь недалеко, - приводит ТАСС слова Пархоменко. - Им логично было бы сейчас остаться дома, отойти, а в случае положительного решения - незамедлительно вылететь сюда.

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