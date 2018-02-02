Павел Щегловский: "Тренеры по бобслею в пхенчхане будут работать и со скелетонистами"

Старший тренер сборной России по бобслею Павел Щегловский отметил, что штаб команды в олимпийском Пхенчхане придет на помощь скелетонистам, у которых ни один специалист не получил приглашения от МОК. Специалист признал, что нагрузка на Играх в Корее будет серьезной.

- Тренерский штаб бобслейной команды будет в полном объеме работать со скелетонной командой, - сказал Щегловский. - Мы будем выезжать на все тренировки и старты, вести спортсменов. Да, нагрузка ляжет серьезная, но что делать - это главный старт сезона, все будут работать с полной отдачей. Можно ли попросить помощи у саночников? У нас, конечно, близкие виды спорта, но в санях тоже только четыре специалиста на всю команду, им будет очень тяжело. (Антон БАБОШИН)

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.