Отец Дукурсов: "Россия показала, что допинговая система сильнее Олимпийской хартии и ВАДА"

Дайнис Дукурс, отец латвийских скелетонистов Мартинса и Томаса Дукурсов, отметил, что решение CAS оправдать 28 российских спортсменов создает проблемы спорту. По его словам, это показывает, что государство может быть сильнее Олимпийской хартии и ВАДА.
- Сейчас с нетерпением ждем того, чтобы понять, что это было. У нас новые проблем, - приводит Delfi слова Дукурса. - Я не читал решения CAS, но Россия показала, что спонсируемая государством допинговая система сильнее Олимпийской хартии и ВАДА. Они показали, кто сильнее. Спорт вряд ли получит что-то от этого, но это решение CAS. Оно обязательно.
Это было время, когда все могли бы быть более смелыми, как Международный паралимпийский комитет (МПК). Это был шанс убрать россиян. Чистота этой Олимпиады? Если проблема была на предыдущих Играх, это не означает, что так же будет и в этом году. Хотя россияне намекают, что возможно все.
Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена. Одним из оправданных стал Александр Третьяков, который выиграл соревнования на Олимпиаде-2014. Тем самым Мартинс Дукурс остался с серебром, а Томас - четвертым.
maverick007
Какой же он все таки кретин! Ради незаслуженной медальки для сына готов без доказательств обвинять весь мир!
12:36
Ремень Валерки Карпина
Как же надоели эти гнилые лабутены!!
03:43
П_о_в_а_р
Бгг.)) Боляяять моии раныыы...)))
22:09 1 февраля
ramires92
Застрелись лучше сам.Будь мужиком!
20:44 1 февраля
Sinaron
Рига!!! Да успокойтесь . По любому Дукурс будет выше чем ваши.Увы,смиритесь . 19:30 /////////// Успокойся. Никогда Дуркусам не бывать выше. Смирись и беги в Англию, как это делает сейчас большинство прибалтов.
19:54 1 февраля
ПИПКИНПАПА
Рига!!!----ну теперь то да))). А если втроем с отцом будут выступать, весь пьедестал и займут. 3-и места для 3-х участников(а бофэ никого и нет))))
19:49 1 февраля
КГИ
Т.е. цель не борьба с допингом, а убрать россиян. Кто бы сомневался
19:31 1 февраля
Рига!!!
Да успокойтесь . По любому Дукурс будет выше чем ваши.Увы,смиритесь .
19:30 1 февраля
staerswimmer23
Чмока, то что они целуются и обнимаются, не значит, что они друзья. Допустим полька Ковальчик обвиняла норвежцев, что они липовые астматики, а шведы постоянно жалуются на норвежцев. И то что они тебе улыбаются не значит, что они тебе рады!
19:22 1 февраля
ПИПКИНПАПА
Бней Иегуда---А за что вы ХРИСТА распяли, добгожелательные наши?
19:21 1 февраля
AndruFka
"А ты почему не радуешься?" (с) из к/ф "Кин-дза-дза"
18:55 1 февраля
rad19
убогое и жалкое семейство (Д)Пукурсов........ тьфу на вас.....
18:50 1 февраля
Бней Иегуда
Ivaanna Посмотри повнимательнее церемонии награждения.) Все друг с другом обнимаются, целуются, немки, норвежки, американки, итальянки,... и только русские особняком, сами в себе, на своей волне, с угрюмой физиономией.))
18:41 1 февраля
Ivaanna
Бней Иегуда Во всех нормальных странах к соперникам принято относиться как к друзьям, и только в России весь остальной мир - враги.)) Убогая нация, с убогим менталитетом.)) А потому были Исинбаева и Шубенков, будут т Устюглв с Шипулиным...)) До тех пор пока не станете людьми!)) ______________________________________________________________________ на примере Дукурсов или Кэти Юлендер расскажи в каком именно месте они к нам как друзья?
18:31 1 февраля
spetrov
Нет, (не Россия, а) ситуация по состоянию на сейчас показала, что даже если у вас есть сомнения, их нужно доказывать. А не утверждать голословно.
18:30 1 февраля
Упёртый русский
Ха-ха-ха! Приятно посмеяться над латышом! В бессильной злобе...
18:29 1 февраля
Ivaanna
Дукурсы, у вас уже вторую Олимпиаду не новые, а старые проблемы, скелетонист из страны проведения Олимпиады опять оставит вас без золота, хотя может быть ещё хуже, если это будет опять кто-то из русских
18:28 1 февраля
Генри Морган
А чего тут удивляться-то?! Достаточно вспомнить, как Россия получила права на ЗОИ-2014 и World Cup -2018 FIFA. Всё в этом же тренде и движется. Ну ничего, "враги истинных патриотов" не дремлют: уже и личные санкции надвигаются.
18:25 1 февраля
199
ДУРКУС!
18:18 1 февраля
matvey2000
мало истерики, незачот...
18:15 1 февраля
rusfed 2.0
sukhoy63 хорошо смеется тот, кто смеется последний раз. 18:11 ________________ Ржу
18:15 1 февраля
sukhoy63
на чужой беде своего счастья не построишь. хорошо смеется тот, кто смеется последний раз.
18:11 1 февраля
Бу-га-га!
Мировая Закулиса проплачивает!
18:10 1 февраля
Vlаdimir
А то что ВАДА и МОК принимало политизированные решения ничего не имевшие общего со спортом в голову придти не может? Или прибалтийские головы окончательно заморочены «подсказками» из-за океана?
18:08 1 февраля
rake
от всей души рады за россиян
18:05 1 февраля
Keano
дуркусы исполняют
18:05 1 февраля
Бу-га-га!
Отец Дукурсов - в смысле падре?
18:02 1 февраля
Aborigen06
Проблема только одна - это ты со своими отпрысками...
17:57 1 февраля
shpasic
убогий только Глушаков, который никак не может на Крестовский приехать отпраздновать.))
17:53 1 февраля
rusfed 2.0
Чмока, возможно, - меньшинство, но по другому критерию. А вот по убогости он явно во всех рейтингах лидирует
17:52 1 февраля