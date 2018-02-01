Отец Дукурсов: "Мартинс в Сочи завоевал серебро, а Третьяков - золото, поэтому для нас ничего не меняется"

Дайнис Дукурс, отец латвийских скелетонистов Мартинса и Томаса Дукурсов, отметил, что думает только о предстоящей Олимпиаде-2018. По его словам, мыслей о медалях Сочи-2014 у него нет.

- Я никогда не держал в руках золотую медаль Олимпиады. Мартинс Дукурс в Сочи завоевал серебро, а Третьяков - золото, поэтому для нас ничего не меняется, - приводит ТАСС слова Дайниса. - Завтра мы вылетаем в Пхенчхан и готовимся только к этому турниру. Мы не думаем о прошлых соревнованиях и готовимся только к предстоящим Олимпийским играм



Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена. Одним из оправданных стал Александр Третьяков, который выиграл соревнования на Олимпиаде-2014. Тем самым Мартинс Дукурс остался с серебром, а Томас - четвертым.

CAS оправдал российских олимпийцев! Live!