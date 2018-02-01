17:37 1 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Отец Дукурсов: "Мартинс в Сочи завоевал серебро, а Третьяков - золото, поэтому для нас ничего не меняется"

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Дайнис Дукурс, отец латвийских скелетонистов Мартинса и Томаса Дукурсов, отметил, что думает только о предстоящей Олимпиаде-2018. По его словам, мыслей о медалях Сочи-2014 у него нет.

- Я никогда не держал в руках золотую медаль Олимпиады. Мартинс Дукурс в Сочи завоевал серебро, а Третьяков - золото, поэтому для нас ничего не меняется, - приводит ТАСС слова Дайниса. - Завтра мы вылетаем в Пхенчхан и готовимся только к этому турниру. Мы не думаем о прошлых соревнованиях и готовимся только к предстоящим Олимпийским играм

Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена. Одним из оправданных стал Александр Третьяков, который выиграл соревнования на Олимпиаде-2014. Тем самым Мартинс Дукурс остался с серебром, а Томас - четвертым.

CAS оправдал российских олимпийцев! Live!

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4923006

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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AndruFka

Хорошая попытка... Но нет...

18:52 1 февраля

rad19

фу на Дукурсов......

18:46 1 февраля

AndreyIvanovich

Все "фрицы" делают вид, что глубоко опечалены и борются за чистый спорт, а по факту жалкая попытка оставить свой след в истории любыми средствами, видимо оставить след в истории мешает плоскостопие(с) или плоскоумие.

17:58 1 февраля

Kortvv

Вчера его сынок-неудачник говорил другое. Как в глаза теперь будет смотреть Третьякову??????

17:53 1 февраля

NapoliFC

Да он еще не осознал до конца как его прокатили:)

17:50 1 февраля

Джерри. Без Тома.

Врёт как дышит.

17:47 1 февраля

ну я

Как быстро переобулся!!!

17:42 1 февраля

Pal1982

Кисло ответил )

17:42 1 февраля