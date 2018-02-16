Никита Трегубов: "Сорвал от радости голос"

Российский скелетонист Никита Трегубов отметил, что никогда не испытывал таких эмоций, как после завоевания серебряной медали на Олимпиаде-2018. Россиянин после третьей попытки шел на 4-м месте, но проехал чисто и опередил соперников.

- Таких эмоций я никогда не испытывал, когда выиграл серебро, - приводит "Р-Спорт" слова Трегубова. - Я так кричал, что чуть-чуть сорвал голос. Скорее всего, это моя заслуженная награда, на Олимпиаде просто так ничего не бывает. Но я был готов к любому исходу событий.

Никита Трегубов: "Американцы с нами не здороваются. Да и пошли они в ж…!" //

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