Никита Трегубов: "С Сочи, мне кажется, ничего не сравнится"

Серебряный призер Олимпиады-2018 скелетонист Никита Трегубов поделился впечатлениями от церемонии награждения в Пхенчхане.

– Я видел, как проходили церемонии награждения в Сочи. Там было намного больше народу, чем здесь. С Сочи, мне кажется, ничего не сравнится. Там атмосфера Олимпийских игр больше ощущалась, чем здесь, – сказал спортсмен во время видеоконференции на ОКР ТВ. – Во время награждения ничего не вспоминал, просто наслаждался и радовался. Больше всего эмоций было на финише, а потом уже потихоньку осознал и пришел в себя. Когда я финишировал, был полностью спокоен, радоваться было еще нечему. А когда понял, что уже в призах, это были самые большие эмоции.

– Реально ли обыграть корейца Юн Сунбина?

– В равных условиях – нет. Только надеяться на его ошибку. Но на чьи-то ошибки только дурак надеется.

– Как удалось побороть волнение?

– Я совсем не думал о соревнованиях. Ни о соревнованиях, ни о медалях, ни об Олимпийских играх. Выключился полностью. Думал только о семье, о близких и родных людях. Я был абсолютно спокоен, не уходил в себя, но понимал, что энергию надо копить.

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