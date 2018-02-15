Никита Трегубов: "Оценивать свой результат рано. Важно ровно выполнить четыре попытки"

Российский скелетонист Никита Трегубов считает, что пока рано оценивать свое выступление на Олимпиаде в Пхенчхане. После двух заездов из четырех Трегубов занимает второе место и отстает на 0,74 секунды от корейца Юн Сун Бина.

– Соревнования еще не закончились, и я завтра скажу - доволен выступлением или нет, - цитирует "Р-Спорт" Трегубова. - Сегодня ничего не буду говорить по поводу результата. Велико ли отставание? Посмотрим завтра, все возможно, нет ничего невозможного.

Всякое может быть, это же спорт, а на Олимпийских играх все может быть. Настроен хорошо выступить завтра, надо ровно выполнить все четыре попытки. Можно выступить и лучше, нет ничего идеального.

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