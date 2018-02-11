09:40 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Никита Трегубов: "Никаких косых взглядов на Олимпиаде в свой адрес не видим"


Российский скелетонист Никита Трегубов отметил, что не испытывает давления при подготовке к старту на Олимпиаде. В скелетоне награды будут разыграны 15 и 16 февраля.

– Мы не испытываем дискомфорта при подготовке к стартам, готовимся спокойно, – цитирует "Р-Спорт" Трегубова. – И никаких косых взглядов в свой адрес со стороны кого-то не видим. Да и к нашей спортивной форме все уже привыкли, все знают, что мы из России.

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https://rsport.ria.ru/winter2018_skeleton/20180211/1132348344.html

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