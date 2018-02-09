Никита Трегубов: "На церемонии открытия Олимпиады нас поддерживали трибуны. Это приятно"

Российский скелетонист Никита Трегубов отметил, что команда россиян возвращается с церемонии открытия Олимпиады-2018 в хорошем настроении. Сборная России шла на параде олимпийцев под олимпийским флагом в нейтральной форме.

- Я, да и другие мои товарищи, возвращаемся с парада олимпийцев в хорошем настроении, - приводит ТАСС слова Трегубова. - Когда шла наша команда, мы слышали как нас поддерживали трибуны, было очень приятно.

Напомним, ранее МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) по итогам расследования допингового скандала. 168 российским спортсменам, которые соответствовали 17 критериям МОК, были выданы приглашения на Игры в Пхенчхане. Россияне выступают на соревнованиях в статусе "олимпийский атлет из России".

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