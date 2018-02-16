Мартинс Дукурс: "У меня хорошие отношения с Трегубовым, в отличие от остальных россиян"

Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс отметил, что у него со ставшим серебряным призером Олимпиады-2018 в их виде спорта россиянином Никитой Трегубовым хорошие отношения, в отличие от остальных российских скелетонистов.
Сегодня Трегубов завоевал серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в соревнованиях скелетонистов. Мартинс Дукурс стал четвертым.
– Он хорошо провел четыре заезда. Поздравил его уже. У меня с Трегубовым хорошие отношения, только подпортились с остальными, но Никита как-то реально смотрит на ситуацию, – цитирует "Р-Спорт" Дукурса.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_skeleton/20180216/1132681419.html
diolym
Лжешь, фашист. Знаем мы за твои отношения к нашим. Всё знаем.
12:17
bolt_1961
Дукурс засунь язык в жопу.Надо работать ногами и руками а не языком
12:12
engaer
Нахрен тебя послать может?=) Да, он реально на вещи смотрит.
08:32