08:07 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Мартинс Дукурс: "У меня хорошие отношения с Трегубовым, в отличие от остальных россиян"

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Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс отметил, что у него со ставшим серебряным призером Олимпиады-2018 в их виде спорта россиянином Никитой Трегубовым хорошие отношения, в отличие от остальных российских скелетонистов.

Сегодня Трегубов завоевал серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в соревнованиях скелетонистов. Мартинс Дукурс стал четвертым.

– Он хорошо провел четыре заезда. Поздравил его уже. У меня с Трегубовым хорошие отношения, только подпортились с остальными, но Никита как-то реально смотрит на ситуацию, – цитирует "Р-Спорт" Дукурса.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_skeleton/20180216/1132681419.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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diolym

Лжешь, фашист. Знаем мы за твои отношения к нашим. Всё знаем.

12:17

bolt_1961

Дукурс засунь язык в жопу.Надо работать ногами и руками а не языком

12:12

engaer

Нахрен тебя послать может?=) Да, он реально на вещи смотрит.

08:32

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