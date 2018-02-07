06:20 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Марченков и Трегубов настроены на завоевание медалей в Пхенчхане


Скелетонист Владислав Марченков заявил, что он и его партнер по сборной России Никита Трегубов полностью готовы к старту Олимпийских игр в Пхенчане. Также он назвал имена основных конкурентов.

– Мы с Никитой Трегубовым подошли к Олимпийским играм в стопроцентной готовности и постараемся показать достойные результаты, – цитирует РИА "Новости" Марченкова. – Мы настроены на завоевание медалей, если это получится.

Наши основные соперники – спортсмен из Южной Кореи Юн Сунбин, сильные братья Мартинс и Томас Дукурсы из команды Латвии, неплохие скелетонисты есть в сборной Германии. Слабых соперников на Олимпиаде вообще нет, все – достойные конкуренты. И мы будем бороться.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_skeleton/20180207/1132120368.html

Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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