Марченков и Трегубов настроены на завоевание медалей в Пхенчхане

Скелетонист Владислав Марченков заявил, что он и его партнер по сборной России Никита Трегубов полностью готовы к старту Олимпийских игр в Пхенчане. Также он назвал имена основных конкурентов.

– Мы с Никитой Трегубовым подошли к Олимпийским играм в стопроцентной готовности и постараемся показать достойные результаты, – цитирует РИА "Новости" Марченкова. – Мы настроены на завоевание медалей, если это получится.

Наши основные соперники – спортсмен из Южной Кореи Юн Сунбин, сильные братья Мартинс и Томас Дукурсы из команды Латвии, неплохие скелетонисты есть в сборной Германии. Слабых соперников на Олимпиаде вообще нет, все – достойные конкуренты. И мы будем бороться.