Леллинг лидирует после двух заездов на Олимпиаде-2018, чемпионка Сочи Ярнольд - третья

Немецкая скелетонистка Жаклин Леллинг занимает первое место после двух заездов на Олимпиаде в Пхенчхане. Второй идет Янина Флок из Австрии, а тройку замыкает олимпийская чемпионка Сочи-2014 Элизабет Ярнольд.

Пхенчхан (Корея)

XXIII Олимпийские зимние игры

Женщины

2-й заезд

1. Жаклин Леллинг (Германия) - 1.43,86 (51,74 + 52,12)

2. Янина Флок (Австрия) - 1.43,88 (51,81 + 52,03)

3. Элизабет Ярнолд (Великобритания) - 1.43,96 (51,66 + 52,30)

4. Лора Дес (Великобритания) - 1.44,03 (52,00 + 52,03)

5. Анна Фернстед (Германия) - 1.44,16 (51,99 + 52,17)

6. Тина Херманн (Германия) - 1.44,29 (51,98 + 52,31)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018