Красноярский министр спорта: "Второе место Трегубова выше первого"

Исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Сергей Алексеев поздравил всех жителей региона с успешным выступлением скелетониста Никиты Трегубова на Олимпиаде в Пхенчхане. Россиянин завоевал серебряную медаль.

– Эмоции переполняют. Нас всех поздравляю с победой. Конечно, мы ждали от Никиты подобного выступления, – цитирует Sibnovosti Алексеева. – Для него это вторая Олимпиада. Он очень прилично выступил в двух первых попытках, мы болели и переживали за него! Третья стала немного неудачной и оттянула его за тройку призеров. Но он настоящий сибиряк, собрался и в крайней попытке выбил и Дукурса, и представителя Великобритании, молодец.

Никита показал максимум своих возможностей, которые мог показать зрелый спортсмен. И вот в крайней попытке он занял второе место, но оно для нас всех выше, чем первое. Хочу всех красноярских любителей спорта поздравить с этой медалью. Также поздравляю академию зимних видов спорта и детско-юношескую школу по санным видам. Приятно, что коренные красноярцы, наши земляки завоевывают такие медали.

​Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018