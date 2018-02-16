Ким Мейлеманс: "Британские скелетонисты появились на Олимпиаде из ниоткуда. Это подозрительно"

Бельгийский скелетонист Ким Мейлеманс считает, что соперники из сборной Великобритании используют на Олимпиаде в Пхенчхане в своих комбинезонах запрещенные материалы и аэродинамические элементы. Удивление бельгийца и его коллег из других стран вызвал внезапный прорыв британских скелетонистов – Дом Парсонс стал бронзовым призером Игр, тогда как в Кубке мира занимает 12-е место.
– Когда несколько месяцев назад Ярнолд сказала, что им нужно что-то придумать, чтобы попасть на подиум на Олимпиаде, я понял: они намерены что-то сделать со своей экипировкой, – цитирует DH Мейлеманса. – На Олимпиаде британцы появились из ниоткуда. Это подозрительно. Мы не видели их в таком состоянии в текущем сезоне. Уверен, что их комбинезоны снимают с их времени до секунды. На их костюмах можно заметить странные элементы. Это само по себе не проблема, пока не противоречит правилам.
Hero1
Да, прохождение трассы у них - отвратительное, но при этом (сани ехали юзом) скорость не теряли
15:58 16 февраля
Тропическая гемангиома Мовсисяна
они взялись оттуда же, откуда бельгийские скелетонисты)))
13:46 16 февраля
dEADj
Им все можно, они же не олимпийские спортсмены из британии.
13:23 16 февраля
Andre_Saratov
Британские ученые!
12:57 16 февраля