Ким Мейлеманс: "Британские скелетонисты появились на Олимпиаде из ниоткуда. Это подозрительно"

Бельгийский скелетонист Ким Мейлеманс считает, что соперники из сборной Великобритании используют на Олимпиаде в Пхенчхане в своих комбинезонах запрещенные материалы и аэродинамические элементы. Удивление бельгийца и его коллег из других стран вызвал внезапный прорыв британских скелетонистов – Дом Парсонс стал бронзовым призером Игр, тогда как в Кубке мира занимает 12-е место.

– Когда несколько месяцев назад Ярнолд сказала, что им нужно что-то придумать, чтобы попасть на подиум на Олимпиаде, я понял: они намерены что-то сделать со своей экипировкой, – цитирует DH Мейлеманса. – На Олимпиаде британцы появились из ниоткуда. Это подозрительно. Мы не видели их в таком состоянии в текущем сезоне. Уверен, что их комбинезоны снимают с их времени до секунды. На их костюмах можно заметить странные элементы. Это само по себе не проблема, пока не противоречит правилам.

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