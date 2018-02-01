Кэти Юлендер: "Нация, которая уничтожала пробирки, ушла от заслуженного наказания"

Американская скелетонистка Кэти Юлендер отметила, что решение CAS оправдать 28 российских спортсменов является несправедливым. Представительница США должна была получить бронзовую медаль Сочи-2014 Елены Никитиной, но решение МОК анулировать ее результат отменено.
- Я всегда верила и работала на благо стройности олимпийского движения, - приводит AP слова Юлендер. - Я делала это с честью и уважением к соперникам. Я верю, что спорт помогает миру. А тут есть одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали. И теперь мы дали им возможность уйти от заслуженного наказания. Это не просто медали, это дух и чистота всего спорта.
Кэти Юлендер: "Кричала 8 миллионов раз, когда узнала о дисквалификации Никитиной"
polukrovka
Расскажите этой дурочке про допинг-пробы американских спринтеров 80х годов слитые в унитаз
22:10
П_о_в_а_р
Сегодня прям праздник какой то.)) Какие новости не почитай. А уж реакция на эти новости цивилизованной и неполживой апчественности - просто ор.))
22:08
Kortvv
Это она про USA говорит? Нацию преступников...
21:58
alexway.67
Пробирки менять нельзя, а жрать допинг в открытую «в виде терапевтических исключений» можно. Заткнулась бы уже, представительница нации неизлечимо больных
21:00
Сужу Кубок как могу
Очередная астматик?
20:22
Lars Berger
Чертовы янки...) Вот что нужно делать буквально, чтобы "работать на благо стройности олимпийского движения"?) Вот что конкретно?!))) Верить - еще можно понять...)
19:17
bibik.i
Ну теперь ей путь в политику открыт, не надо на сани ложиться а на сенатора какого нибудь.
18:55
Felix BARSA
У Вас в Штатах полно допингеров, так что всю нацию хаять, есть и честные американцы, но не ты судя по всему!!!
18:48
Sinaron
Тупое Кэти открыло рот.
18:46
rusfed 2.0
Спорт - это не прибежище для интеллектуалов
18:41
spetrov
Как пел Высоцкий, "Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса. Кто ни во что не верит, даже в черта назло всем...". По вопросам вашей собственой веры обратитесь в церковь.
18:33
usuns
Пробирки по-моему уничтожала другая нация) или она забыла как упал шкаф с пробирками американскими и они все разбились)
18:27
Ivaanna
а поподробней о работе "на благо стройности олимпийского движения"?
18:22
Bache Gabrielsen
Милочка, спроси о допинге своих земляков Лэнса Армстронга, Лашона Меррита, Джастина Гэтлина, Мэрион Джонс и других. Расскажут много интересного.
18:18
Генри Морган
Это решение более, чем странное. Как говорил Станиславский: "Не верю"! Вот в пробирки верю, а в оправдание - нет. Левое оно какое-то.
18:17
matvey2000
какие приятные всхлипы...
18:17
Taffarel
Ну уж в Америке допингеров в разы больше чем у нас, так что помалкивали бы там!
18:16
Весёлый©
Нация, которая уничтожала индейцев!
18:08