17:51 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Скелетон

Кэти Юлендер: "Нация, которая уничтожала пробирки, ушла от заслуженного наказания"

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Американская скелетонистка Кэти Юлендер отметила, что решение CAS оправдать 28 российских спортсменов является несправедливым. Представительница США должна была получить бронзовую медаль Сочи-2014 Елены Никитиной, но решение МОК анулировать ее результат отменено.

- Я всегда верила и работала на благо стройности олимпийского движения, - приводит AP слова Юлендер. - Я делала это с честью и уважением к соперникам. Я верю, что спорт помогает миру. А тут есть одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали. И теперь мы дали им возможность уйти от заслуженного наказания. Это не просто медали, это дух и чистота всего спорта.

Кэти Юлендер: "Кричала 8 миллионов раз, когда узнала о дисквалификации Никитиной"

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КОММЕНТАРИИ (18)
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polukrovka

Расскажите этой дурочке про допинг-пробы американских спринтеров 80х годов слитые в унитаз

22:10

П_о_в_а_р

Сегодня прям праздник какой то.)) Какие новости не почитай. А уж реакция на эти новости цивилизованной и неполживой апчественности - просто ор.))

22:08

Kortvv

Это она про USA говорит? Нацию преступников...

21:58

alexway.67

Пробирки менять нельзя, а жрать допинг в открытую «в виде терапевтических исключений» можно. Заткнулась бы уже, представительница нации неизлечимо больных

21:00

Сужу Кубок как могу

Очередная астматик?

20:22

Lars Berger

Чертовы янки...) Вот что нужно делать буквально, чтобы "работать на благо стройности олимпийского движения"?) Вот что конкретно?!))) Верить - еще можно понять...)

19:17

bibik.i

Ну теперь ей путь в политику открыт, не надо на сани ложиться а на сенатора какого нибудь.

18:55

Felix BARSA

У Вас в Штатах полно допингеров, так что всю нацию хаять, есть и честные американцы, но не ты судя по всему!!!

18:48

Sinaron

Тупое Кэти открыло рот.

18:46

rusfed 2.0

Спорт - это не прибежище для интеллектуалов

18:41

spetrov

Как пел Высоцкий, "Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса. Кто ни во что не верит, даже в черта назло всем...". По вопросам вашей собственой веры обратитесь в церковь.

18:33

usuns

Пробирки по-моему уничтожала другая нация) или она забыла как упал шкаф с пробирками американскими и они все разбились)

18:27

Ivaanna

а поподробней о работе "на благо стройности олимпийского движения"?

18:22

Bache Gabrielsen

Милочка, спроси о допинге своих земляков Лэнса Армстронга, Лашона Меррита, Джастина Гэтлина, Мэрион Джонс и других. Расскажут много интересного.

18:18

Генри Морган

Это решение более, чем странное. Как говорил Станиславский: "Не верю"! Вот в пробирки верю, а в оправдание - нет. Левое оно какое-то.

18:17

matvey2000

какие приятные всхлипы...

18:17

Taffarel

Ну уж в Америке допингеров в разы больше чем у нас, так что помалкивали бы там!

18:16

Весёлый©

Нация, которая уничтожала индейцев!

18:08