Кэти Юлендер: "Нация, которая уничтожала пробирки, ушла от заслуженного наказания"

Американская скелетонистка Кэти Юлендер отметила, что решение CAS оправдать 28 российских спортсменов является несправедливым. Представительница США должна была получить бронзовую медаль Сочи-2014 Елены Никитиной, но решение МОК анулировать ее результат отменено.

- Я всегда верила и работала на благо стройности олимпийского движения, - приводит AP слова Юлендер. - Я делала это с честью и уважением к соперникам. Я верю, что спорт помогает миру. А тут есть одна нация, которая уничтожала пробирки, чтобы выиграть медали. И теперь мы дали им возможность уйти от заслуженного наказания. Это не просто медали, это дух и чистота всего спорта.

Кэти Юлендер: "Кричала 8 миллионов раз, когда узнала о дисквалификации Никитиной"