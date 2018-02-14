Ганский скелетонист: "Могу стать первым африканским призером зимней Олимпиады"

Единственный ганский участник Олимпиады-2018 скелетонист Аквази Фримпонг намерен стать первым африканским призером зимних Игр. Однако спортсмен уточнил, что это случится не раньше Пекина-2022.

– Не попав на Игры в Сочи, я решил завязать со спортом, – приводит Blick слова Фримпонга. – Но моя жена сказала: "Не хочу остаток жизни слышать от тебя, что ты не воспользовался шансом". Спонсоры не хотели поддерживать такого неудачника, поэтому я с 8 утра до 12 ночи продавал пылесосы и наконец собрал деньги.

Из Пхенчхана вернусь без медалей. Их я намерен выиграть на Играх в Пекине в 2022 году. Африканских призеров еще не было на зимних Олимпиадах. Я могу это изменить.